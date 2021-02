Claudinho, do RB Bragantino, é o grande premiado do 'Bola de Prata' da ESPN; confira a seleção

A ESPN realizou na tarde desta sexta-feira a tradicional premiação 'Bola de Prata', que chegou a sua 51º edição na temporada 2020. Claudinho foi o grande premiado do evento com quatro troféus. Além da artilharia do Brasileirão, dividida com Luciano, do São Paulo, o jogador foi eleito melhor meia, revelação e ainda ficou com a Bola de Ouro, dada ao principal destaque da temporada.

O destaque do evento falou sobre a temporada da equipe de Bragança Paulista e sobre os troféus conquistados.

- Estou muito feliz e contente, não só individualmente, mas a equipe também, conseguimos nossos objetivos no campeonato. Então, fico muito feliz de conseguir esses prêmios. É continuar trabalhando para conseguir cada vez mais.

O jogador ainda falou sobre o sonho de jogar em um outro clube de maior porte do futebol brasileiro.

- Sim, tenho contrato com o Red Bull Bragantino até 2024 (...) Tenho esse sonho também (de jogar em um grande clube), mas estou muito feliz e focado no RB Bragantino, não tenho porque pensar em outro clube agora. Se isso acontecer vai ser no futuro e eu estou muito focado no meu presente - concluiu.

A seleção completa ficou formada dessa forma: GOL: Weverton (PAL); LAT-DIR: Isla (FLA); LAT-ESQ: Arana (ATL-MG); ZAG: Gustavo Gomez (PAL) e Junior Alonso (ATL-MG); VOL: Edenílson (INT) e Gérson (FLA); MEI: Claudinho (RB-BGT) e Arrascaeta (FLA); ATA: Marinho (SAN) e Luciano (SP); TEC: Ceni (FLA).

Bola de Ouro: Claudinho (RB-BGT)Artilheiros: Claudinho (RB-BGT) e Luciano (SP)Revelação: Claudinho (RB-BGT)Gol mais bonito: Benítez (VAS)Futebol feminino - espnW: Julia Bianchi (AVA-KIND)