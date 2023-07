Claudinei diz que Re-Pa será decisivo para o Remo: ‘clássico será um divisor de águas’

"O clássico será um divisor de águas". Foi com essa frase que o volante Claudinei respondeu uma das primeiras perguntas feitas a ele em coletiva de imprensa, realizada no Baenão, nesta sexta-feira (14). Devido a posição do Remo na tabela e à derrota para o Operário-PR, pela última rodada na Série C, o jogador disse que qualquer resultado no Re-Pa definirá pelo o que o Leão Azul deve brigar no restante do campeonato.

"[O Re-Pa] é importante para o estado, a torcida se movimenta. É importante um resultado positivo pra gente, pela condição na tabela. Tudo pode mudar depois desse jogo. É um divisor de águas muito importante pra gente", disse.

Claudinei tem sido titular no time do Remo desde a lesão de Anderson Uchôa, dono da posição. Coincidentemente, desde que passou a atuar nos 11 iniciais do Leão, a equipe ainda não venceu na Série C. Apesar da má fase, o volante disse que tudo pode mudar na segunda-feira (17).

Segundo ele, erros da derrota para o Operário-PR devem ser corrigidos pela equipe. No entanto, o elenco não pode deixar com que um ambiente de pessimismo entre no vestiário. O volante afirma que "cada jogo tem sua história" e que uma vitória diante do maior rival pode fazer com que o Remo avance em busca da classificação na Terceirona.

"Sabemos que tivemos dificuldades contra o Operário-PR, mas o clássico é diferente. Todo mundo sabe a entrega dos dois lados. Estamos trabalhando para buscar a maneira mais fácil de balançar as redes. O emocional conta bastante nessas horas, mas sabemos que temos jogadores experientes que vão passar tranquilidade pros mais jovens entrarem e entregarem tudo que podem", explicou.

Remo e Paysandu se enfrentam na segunda-feira (17), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.