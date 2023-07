Artilheiro no Corinthians e com passagem no Remo, ex-jogador Finazzi é o novo técnico do Parauapebas

O ex-jogador Finazzi é o novo treinador do Parauapebas. O ex-atacante do Corinthians, que teve passagem relâmpago pelo Remo, deve comandar o Trem de Ferro na disputa da Série B1 do Campeonato Paraense de 2023, que começa no dia 5 de agosto. A informação foi confirmada à reportagem de O Liberal pelo próprio treinador.

Em conversa por telefone, Finazzi disse que está saindo de Goiânia, cidade onde mora, nesta sexta-feira (14), rumo à Parauapebas. A expectativa é que, na segunda-feira (17), ele já assine contrato com o Trem de Ferro e comande o primeiro treinamento.

Finazzi tem 49 anos e uma carreira curta como treinador. Até o momento, o ex-jogador só comandou três equipes - Goiânia (2020), Itumbiara (2022) e Costa Rica-MS (2023). Neste período, esteve à beira do gramado em 25 partidas e conquistou sete vitórias. Além disso, esteve neste ano como auxiliar técnico do Rio Branco-PR.

Carreira como jogador

Finazzi foi um atleta de grande rodagem por clubes do Brasil, mas encontrou seu melhor futebol no Corinthians, nos anos de 2007 e 2008. Com a camisa do Timão, o ex-jogador disputou 38 partidas, marcando 16 gols. Apesar dos bons números, o atacante não evitou o rebaixamento da equipe paulista à Série B do Brasileirão, em 2007.

Além do Corinthians, Finazzi tem passagens por Fortaleza, Goiás, ABC-RN, Santa Cruz-PE, Athletico-PR, Ponte Preta e Bragantino-SP. No fim da carreira, rodou por equipes das séries C e D do Brasileirão, até pendurar as chuteiras no Itapirense-SP.

Passagem pelo Remo

Em meio às andanças do futebol, Finazzi assinou com o Remo, no final de 2010. A relação entre o atacante e o clube era um “namoro” antigo, mas que começou de uma forma errada. O jogador estava com uma fissura na costela e não podia jogar. Mesmo avisando os dirigentes, decidiram contratá-lo. O resultado disso foi uma passagem apagada pelo Baenão, com apenas um jogo disputado, sem balançar as redes.

Série B1 do Parazão

A competição é formada por 16 equipes que permaneceram na segunda divisão no ano passado, Paragominas e Amazonas, rebaixados da elite em 2022, e mais dois times que vão sair da Série B2. Uma das novidades também é a presença do Canaã Futebol Clube, antigo Sport Real.

A Segundinha segue com o regulamento sub-23, com apenas cinco atletas acima dos 23 anos liberados por equipe em cada partida, com exceção dos goleiros. Cada grupo classifica duas equipes para as quartas de final. O mata-mata será disputado em jogos de ida e volta. Os dois clubes que chegarem à final garantem o acesso para a elite estadual.