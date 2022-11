Após sondar Finazzi, Castanhal anuncia técnico com passagem pelo futebol carioca

Após ter procurado o ex-atacante do Corinthians Finazzi, o Castanhal anunciou nesta quinta-feira (17) o acerto com o técnico Hermes Júnior. Desconhecido de boa parte dos torcedores paraenses, Hermes tem quatro anos de experiência no futebol carioca.

Entre 2018 e 2022, Hermes passou pelo Artsul, Nova Iguaçu, Serrano e América. O melhor momento da carreira do treinador foi sob o comando do Nova Iguaçu, quando levantou a taça do Campeonato Carioca Série A2, em 2020, e levou a equipe à elite do estadual.

Esta será a primeira experiência de Hermes longe do Estado do Rio de Janeiro, ao menos como treinador. Como jogador, entre 1996 e 2012, teve passagens pela base do Flamengo e estreou no Madureira. Depois esteve por vários anos em Portugal, onde jogou no Sporting Covilhã, Marco, Santa Clara, União Madeira, Gil Vicente e Trofense. Encerrou a carreira em 2012, no Mesquita.

Em 2023, o Castanhal busca voltar aos torneios nacionais por meio do Parazão. Na próxima temporada, o Japiim disputará apenas o estadual, já que não conseguiu se classificar para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde de 2023.

A estreia do Castanhal de Hermes Júnior será contra o Águia de Marabá, à princípio marcada para o dia 22 de janeiro. O duelo é válido pela primeira rodada do Campeonato Paraense 2023.