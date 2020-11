Chuva forte interrompe partida entre Tuna x Caeté pela Segundinha do Parazão

A partida entre Tuna x Caeté, pela Segundinha do Parazão, no estádio Francisco Vasques, em Belém, foi interrompida aos 14 minutos do primeiro tempo por causa da forte chuva.

A arbitragem e o delegado da partida reuniram com os treinadores das duas equipes. Os jogadores estão no vestiário esperando uma resposta em relação ao gramado. Outra situação é em relação ao horário da partida, que iniciou às 15h30 e se a partida ocorrer poderá terminar no escuro, já que o estádio da Lusa não possui refletores.