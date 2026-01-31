Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Chelsea e West Ham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 13h30 O Chelsea soma 17 pontos a mais que o West Ham na Premier League (X/ @LibertadoresBR) Chelsea x West Ham disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chelsea x West Ham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Chelsea acumula na Premier League um total de 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 39 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o West Ham soma no Campeonato Inglês apenas 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 45 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Hamburg x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/01) pela Bundesliga Hamburgo e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Leeds x Arsenal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League Leeds e Arsenal jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Chelsea x West Ham: prováveis escalações Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernandez; Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior. West Ham: Alphonse Aréola; Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo e Oliver Scarles; Mateus Fernandes e Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Pablo Felipe e Crys Summerville; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo. FICHA TÉCNICA Chelsea x West Ham Campeonato Inglês - Premier League Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 12h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Chelsea West Ham jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00 DOMINGÃO Tuna x Águia e São Raimundo x Amazônia encerram a segunda rodada do Parazão 2026 Tuna tenta reação após derrota, enquanto Amazônia busca manter embalo no estadual 01.02.26 7h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Futebol Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição 31.01.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A 01.02.26 8h00 Futebol Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para 01.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 01.02.26 7h00 Campeonato Espanhol Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) por La Liga Real Madrid e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 9h00