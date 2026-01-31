Chelsea x West Ham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (31/01) pela Premier League

Chelsea x West Ham disputam hoje, sábado (31/01), a 24° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x West Ham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chelsea acumula na Premier League um total de 37 pontos, 10 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 39 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o West Ham soma no Campeonato Inglês apenas 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 45 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Chelsea x West Ham: prováveis escalações

Chelsea: Robert Sanchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos e Enzo Fernandez; Estêvão e Alejandro Garnacho; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

West Ham: Alphonse Aréola; Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo e Oliver Scarles; Mateus Fernandes e Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Pablo Felipe e Crys Summerville; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x West Ham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 31 de janeiro de 2026, 12h