Chelsea x Everton: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/12) pela Premier League

Chelsea x Everton disputam hoje, sábado (13/12), a 15° rodada da Premier League. O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Everton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Chelsea é o 5° colocado da Premier League e soma 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Everton ocupa a 7° posição e acumula 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Chelsea x Everton: prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Cole Palmer, Pedro Neto e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Everton: Pickford; Jake O’Brien, Keane, Tarkowski e Mykolenko; Gueye e James Garner; Dewsbury-Hall, Ndiaye e Jack Grealish; Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Everton

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 13 de dezembro de 2025, 12h