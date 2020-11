Chelsea entra na briga para contratar Messi, diz jornal

Perto do fim de contrato com o Barcelona, o futuro de Lionel Messi pode ser a Inglaterra. No entanto, após o interesse do Manchester City no camisa 10, agora é a vez do Chelsea entrar na briga para tentar contratar o seis vezes melhor do mundo.

De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", o argentino é sonho de Roman Abramovich, presidente do Chelsea, e de sua diretoria para a próxima temporada, e o clube não medirá esforços para contar com o jogador, que a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato.

Com o objetivo de voltar a ganhar a Liga dos Campeões, o Chelsea foi o clube que mais investiu em jogadores na última janela de transferências. Ao todo, os Blues desembolsaram 247,2 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na cotação do encerramento da janela) em nomes como Werner e Havertz, por exemplo.