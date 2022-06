Chegou a hora! Presidente da comissão eleitoral divulga nova data da eleição da FPF; confira

Após a Federação Paraense de Futebol (FPF), divulgar a nova comissão eleitoral, foi divulgada a nova data para a eleição da conturbada FPF. A data do pleito está marcada para ocorrer no dia 9 de junho, das 10h às 16h, no Pará Clube, no bairro do Marco, em Belém, com dois candidatos na disputa, Ricardo Gluck Paul e Paulo Romano.

Marcelo Liendro da Silva Amral, presidente da comissão eleitoral da FPF, publicou no Jornal Amazônia, o edital de convocação da eleição da F`F, que se arrasta desde dezembro de 2021 e já foi cancelada por três vezes. A primeira vez foi após a Liga Atlética de Castanhal entrar na justiça, além da chapa “Futebol de primeira”, de Paulo Romano.

Já na segunda vez ocorreu uma confusão entre os advogados dos candidatos Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul, que terminou até na delegacia. A última vez foi no dia 20 de abril, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado TJ-PA.

(A matéria está em atualização)