Chapecoense x CRB: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Chapecoense x CRB entram em campo às 19h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (21/06), para disputar a 14° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Chapecoense x CRB ao vivo?

A partida Chapecoense x CRB pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Chapecoense x CRB chegam para o jogo?

Chapecoense está na 13° posição da Série B e soma 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Suas últimas 5 partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o CRB ocupa a 12° colocação com um total de 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, além de 9 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seus últimos 5 jogos, a equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Chapecoense: Vagner, Pablo, Léo, Victor Ramos, Fernando, Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Tiago Real, Derek, Perotti e Chrystian. Técnico: Gilson Kleina.

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Gilvam, Wellington Carvalho, Guilherme Romão, Marthã, Uillian Correia, Rafael Longuine, Richard e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ficha técnica - Chapecoense x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data/horário: 21 de junho de 2022, às 19h