Cereto diz que Ceni é o grande culpado pela eliminação do Flamengo: 'Fez um pacote de bobagens'

Para o jornalista Carlos Cereto, o grande responsável pela eliminação do Flamengo para o Racing (ARG) nas oitavas de final da Libertadores "tem nome e sobrenome": Rogério Ceni. Cereto criticou duramente as escolhas de rogério antes e durante a partida contra o clube argentino.

- Para mim, o grande culpado, o grande responsável é o Rogério Ceni, tem debitar na conta dele a eliminação do Flamengo para o Racing. Tem nome e sobrenome: Rogério Ceni. Ele fez um pacote de bobagens no jogo de ontem, desde a escalação até as mexidas. Para mim, o Ceni é responsável direto da eliminação do Flamengo - disse Cereto durante participação programa "Seleção Sportv".

Cereto ainda detalhou algumas das opções de Ceni, dizendo que a eliminação se deu pela junção das "bobagens".

- Se não fosse toda a bobagem que o Rogério Ceni fez, que a gente mostrou aí item por item, o Flamengo não seria eliminado. É muita bobagem para um jogo só... Primeiro pela escalação de Vitinho, que perdeu gols, o que não é novidade. E você não pode tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro precisando vencer. Sem eles, Flamengo é um time comum - completou.

Após a eliminação na Libertadores, o Flamengo dedica toda atenção ao Campeonato Brasileiro, onde está em 3º lugar, três pontos atrás do líder Atlético-MG e com uma partida atrasada.