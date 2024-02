Central Córdoba x Tucumán: onde assistir ao vivo do jogo de hoje (26/02) pelo Campeonato Argentino

Central Córdoba x Tucumán disputam hoje, segunda-feira (26/02), a 7° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo acontecerá às 21h45 (horário de Brasília), no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Central Córdoba x Tucumán ao vivo?

A partida entre Central Córdoba x Tucumán poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Central Córdoba x Tucumán chegam para o jogo?

Central Córdoba é o 12° colocado do Grupo B do Campeonato com 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Tucumán está na lanterna do Grupo A, ainda não obteve vitórias e acumula 3 empates, 3 derrotas, 1 gol marcao e 7 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Central Córdoba x Tucumán: prováveis escalações

Córdoba: Andrés Mehring; Fernando Torrent, Pablo Minissale, Sebastián Valdez, Juan Meli; Rodrigo Atencio, Enzo Kalinski, Dardo Miloc, Mateo Sanabria; Tomás Molina e Florián Monzón. Técnico: Abel Balbo.

Tucumán: José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Francisco Flores, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel e Marcelo Estigarribia. Técnico: Diego Barrado.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Tucumán

Campeonato Argentino

Local: Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 26 de fevereiro de 2024, 21h345