Ceará x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (05/04) pela Copa Sul Americana

As equipes Ceará x Independiente entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (05/04), para disputar a fase de grupos da Copa Sul Americana. A partida ocorrerá no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Ceará x Independiente ao vivo?

A partida Ceará x Independiente pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Ceará x Independiente chegam para o jogo?

Na Copa do Nordeste, o Ceará liderou o Grupo B, onde acumulou 5 vitórias, 3 empates, 12 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Porém, nas quartas de final, perdeu para o CRB na cobrança de pênaltis.

Já o Independiente está na 10° posição do Grupo B do Campeonato Argentino, com 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos.

Prováveis escalações

Ceará: João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richard Coelho, Fernando Sobral, Lima; Mendoza, Vina, Zé Roberto. Técnico: Dorival Jr.

Independiente: Sosa; Assis, Laso, Costa, Lucas Rodríguez; Soñora, Lucas Romero, Blanco; Andrés Roa, Leandro Benegas e Gastón Togni. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica - Ceará x Independiente

Copa Sul Americana

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 5 de abril de 2022, às 19h15