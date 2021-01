CBF sorteia mando de campo e Palmeiras decide Copa do Brasil em casa; confira datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta quinta-feira (14), o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil, que será disputada em dois jogos entre Palmeiras e Grêmio, sendo o confronto decisivo no Allianz Parque.

O Verdão chegou à final da competição após eliminar Red Bull Bragantino, Ceará e América-MG nas outras fases do torneio. O Tricolor gaúcho, por sua vez, teve de passar por Juventude, Cuiabá e São Paulo.

– Acho que os torcedores são um acréscimo de força e energia, mas sem eles é igual (decidir dentro ou fora de casa). Vamos ter que ir lá (ao Sul) e depois recebê-los (o Grêmio). Estamos habituados a isso. Na Libertadores, viemos com uma vantagem da Argentina e vimos o quão difícil foi. Cada jogo tem sua história, suas particularidades. Que seja um grande espetáculo, que as equipes se respeitem e que, no final, vença a melhor, que espero que seja o Palmeiras – afirmou o treinador do Verdão, Abel Ferreira, após o sorteio.

Devido à classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, que será disputada no dia 30 de janeiro, os jogos da Copa do Brasil foram remarcados e, com isso, serão realizados nos dias 11, na Arena Grêmio, e 17, no Allianz Parque, de fevereiro. Em caso de título da Libertadores e consequente ida ao Mundial, os jogos serão novamente remarcados para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.