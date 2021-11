CBF mantém horário do jogo entre Castanhal e Paysandu pela Copa Verde

A partida entre Castanhal e Paysandu, pela volta das quartas de final da Copa Verde, será às 15 horas de quarta-feira (10), no Modelão. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou o horário na manhã desta quinta-feira (4).

O Japiim tinha solicitado a alteração do jogo para o período noturno com o objetivo de melhorar a logística para o torcedor. No entanto, não foi atendido pela entidade. A partida no Modelão terá 50% capacidade liberada, um total de 1.250 torcedores.

Na disputa que vale vaga na semifinal da Copa Verde, ninguém está em vantagem. No primeiro jogo, na Curuzu, o Castanhal empatou com o Paysandu em 1 a 1. Avança na competição quem vencer. Se for empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O jogo entre Japiim e Papão terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.