Irmão de árbitro da partida do Paysandu na Série C é escalado para jogo da semifinal da Copa do BR

As semifinais da Copa do Brasil se aproximam e a CBF já definiu os árbitros dos confrontos entre Palmeiras e América-MG. A escolha de Wilton Pereira Sampaio para o jogo de volta, no dia 30 de dezembro, em Belo Horizonte, chama a atenção em especial.

>> Abel Ferreira em dez atos e a revolução no PalmeirasWilton é irmão de Sávio Pereira Sampaio, que também é árbitro e esteve à frente do duelo entre Internacional e Palmeiras no último sábado. A atuação de Sávio na partida, que resultou em derrota por 2 a 0, foi bastante contestada pelos palmeirenses. O técnico Abel Ferreira argumentou que o árbitro parou o jogo sem necessidade muitas vezes, acabando por prejudicar o espetáculo.

Embora tenha uma vasta coleção de erros e polêmicas, o goiano Wilton, de 37 anos, faz parte do quadro da FIFA desde 2013 e é visto como um dos nomes mais fortes da arbitragem brasileira. Seu irmão mais novo, Sávio, de 34 anos, ainda integra somente o quadro da CBF.

Para o jogo de ida, na quarta-feira (23), no Allianz Parque, Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido. O árbitro gaúcho de 45 anos também é visto como um nome experiente e acostumado a comandar jogos de tal porte.

Confira a escala de arbitragem completa de ambos os jogos entre Palmeiras e América-MG pela semifinal da Copa do Brasil:

Palmeiras x América-MG - 23/12/2020, 21h30 - Allianz Parque, São Paulo/SPÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS (CBF)Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi - RS (CBF)Assistente 2: Jorge Eduardo Calza - RS (CBF)Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva - RS (CBF)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins - RS (CBF)

América-MG x Palmeiras - 30/12/2020, 21h30 - Arena Independência, Belo Horizonte/MGÁrbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO (FIFA)Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva - GO (FIFA)Assistente 2: Bruno Raphael Pires - GO (FIFA)Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Júnior - GO (CBF)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha - GO (CBF)