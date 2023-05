CBF define datas e horários de jogos das oitavas de final da Copa do Brasil; veja

As datas e horários das partidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil já foram definidas. A CBF fez o anúncio na noite desta segunda-feira (8). A partida entre Fluminense e Flamengo abre a fase decisiva, com jogo marcado para o próximo dia 16, às 21h, no Maracanã.

Premiação

As equipes que chegaram até esta fase receberam uma premiação de R$ 3,3 milhões. Quem avançar às quartas terá um acréscimo de R$ 4,3 milhões. Até aqui, os times que mais acumularam premiações foram Santos, América-MG, Bahia, Botafogo e Grêmio, com R$ 8,5 milhões.

Outros clubes da Série A, como Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Sport, por terem entrado na competição apenas na terceira fase, têm R$ 5,4 milhões em prêmios.

Confira os jogos:

Ida

- 16/5 - 21h - Fluminense x Flamengo (Maracanã)

- 17/5 - 19h - Santos x Bahia (Vila Belmiro)

- 17/5 - 19h - Palmeiras x Fortaleza (Allianz Parque)

- 17/5 - 19h30 - Grêmio x Cruzeiro (Arena do Grêmio)

- 17/5 - 20h - Sport x São Paulo (Ilha do Retiro)

- 17/5 - 21h30 - América-MG x Internacional (Independência)

- 17/5 - 21h30 - Athletico-PR x Botafogo (Arena da Baixada)

- 17/5 - 21h30 - Atlético-MG x Corinthians (Mineirão)

Volta

- 31/5 - 19h - Bahia x Santos (Arena Fonte Nova)

- 31/5 - 19h - Fortaleza x Palmeiras (Arena Castelão)

- 31/5 - 20h - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

- 31/5 - 21h30 - Internacional x América-MG (Beira-Rio)

- 31/5 - 21h30 - Botafogo x Athletico-PR (Nilton Santos)

- 31/5 - 21h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

- 1/6 - 19h30 - São Paulo x Sport (Morumbi)

- 1/6 - 20h - Flamengo x Fluminense (Maracanã)