CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023; confira

A CBF sorteou nesta terça-feira (02), a esperada tabela de confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. As disputas acontecem nas semanas de 17 e 31 de maio e, após as partidas, um novo sorteio será realizado para definir os jogos de quartas de final e chaveamento até a decisão.

VEJA MAIS

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023

América-MG X Internacional

Sport X São Paulo

Athletico-PR X Botafogo

Fluminense X Flamengo

Santos X Bahia

Palmeiras X Fortaleza

Atlético-MG X Corinthians

Grêmio X Cruzeiro

Dos 16 times que ainda estão na competição, apenas um deles disputa a série B deste ano, que é o caso do Sport. Se classificados para as quartas de final, os times recebem o prêmio no valor de R$ 4,3 milhões. A premiação da Copa do Brasil deste ano é recorde na competição. No total, R$ 420 milhões serão divididos entre a primeira fase até a final. O time vencedor leva R$ 70 milhões e o vice R$30 milhões, isso sem contar o valor acumulado nas outras fases.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)