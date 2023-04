Copa do Brasil: sorteio das oitavas de final está marcado para terça-feira (2)

Após a definição dos últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil na última quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data para o sorteio dos confrontos da próxima fase. Serão sorteadas as partidas na próxima terça-feira, 2 de maio, às 13h, na sede da CBF.

VEJA MAIS

As quatro últimas equipes foram definidas na última quinta, são elas: Bahia, que venceu o Volta Redonda por 6x1 no placar agregado; Botafogo, que passou o Ypiranga pelo placar agregado de 4x0; Internacional, que venceu o CSA nos pênaltis; e o Grêmio que garantiu a vaga com um placar agregado de 3x1 sobre o ABC.

Quais times vão jogar as oitavas de final da Copa do Brasil?

No total, dezesseis equipes se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil e levaram uma premiação de R$3,3 milhões. São elas:

América-MG;

Atlético-MG;

Athletico Paranaense;

Bahia;

Botafogo;

Corinthians;

Cruzeiro;

Flamengo;

Fluminense;

Fortaleza;

Grêmio;

Internacional;

Palmeiras;

Santos;

São Paulo;

Sport.

Diferente da terceira fase da competição, as equipes não serão divididas em dois potes e todos podem se enfrentar. As oito equipes que avançarem para a próxima fase levarão uma cota de R$4,3 milhões.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)