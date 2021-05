CBF cria terceira divisão de futebol feminino e Pará terá vaga para o torneio

Uma notícia no futebol feminino impacta diretamente nos clubes paraenses da modalidade. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a criação da terceira divisão nacional, o Campeonato Brasileiro A-3, para 2022. O torneio terá participação de todos os Estados, sendo 32 vagas ao todo.

À princípio, a competição contará com os 27 campeões estaduais (caso algum deles já tenha uma divisão, a vaga deve passar para o melhor colocado no torneio local). Com isso, é garantida a presença de pelo menos um clube paraense na competição.

A reportagem entrou em contato com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol (FPF), Del Filho, para falar sobre o tema. Além disso, questionar sobre a realização do Parazão feminino. Porém, de acordo com o dirigente, a FPF ainda está em conversas com a CBF sobre o tema.

Com a criação de mais uma divisão do futebol feminino, o Brasileiro A-2 contará com 16 clubes em 2022. Atualmente a competição tem 36 equipes, inclusive a Esmac, campeã paraense de 2020. Enquanto que o Brasileiro A-1 manterá o atual formato com 16 integrantes.