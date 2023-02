CBF confirma Ramon Menezes como técnico da Seleção Brasileira contra o Marrocos, em março

Ramon Menezes será o técnico da Seleção Brasileira no primeiro compromisso do time depois última Copa do Mundo, no Catar. Ele assumirá interinamente o time canarinho após a saída de Tite, em dezembro. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (15) pela própria CBF, que confirmou o agendamento de um amistoso contra o Marrocos para o dia 25 de março, em Tânger.

Ex-jogador de futebol, Ramon Menezes é o atual técnico da seleção Sub-20. Ele foi campeão Sul-americano na última semana, na Colômbia, na domingo passado - campanha que teve o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, como chefe da delegação. Menezes teve outras experiências no futebol brasileiro: treinou Vitória-BA, CRB-AL, Vasco, Tombense-MG e Joinville antes de chegar ao quadro de profissionais da CBF.

"O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas Seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar o time jogando de forma moderna e com todas as características do nosso futebol", declarou Ednaldo Rodrigues.

O técnico tem 17 jogos pelo sub-20, com 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas - aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos.

Solução temporária

O comando será apenas interino, reforçou a CBF. A entidade ainda busca a contratação de um nome de peso para o cargo desde a saída de Tite, eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar. O gaúcho esteve à frente do Brasil por seis anos.

Desde então a CBF avalia nomes no mercado. O presidente Edinaldo Rodrigues já revelou, em diversas entrevistas, que não tem pressa para anunciar o novo treinador e que pode aguardar até o final de semestre para bater o martelo. Nos bastidores, o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é colocado como favorito para assumir o Brasil. O atual contrato com o clube espanhol é válido até 2024.