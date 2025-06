Cazaquistão x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/06) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão x Macedônia do Norte disputam hoje, segunda-feira (09/06), a 4° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cazaquistão x Macedônia do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias da Copa, o Cazaquistão venceu Liechtenstein por 2 a 0 e perdeu para o País de Gales por 3 a 1.

Já a Macedônia do Norte passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Liechtenstein e por dois empates de 1 a 1 com a Bélgica e com o País de Gales.

Cazaquistão x Macedônia do Norte: prováveis escalações

Cazaquistão: Seisen; Bystrov, Marochkin, Alip; Astanov, Orazov, Zhukov, Vorogovskiy; Chesnokov, Samorodov; Satpayev.

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Stojchevski, Musliu; Ilievski, Atanasov, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas.

FICHA TÉCNICA

Cazaquistão x Macedônia do Norte

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão

Data/Horário: 09 de junho de 2025, 11h