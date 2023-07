Cavani chega ao Boca e elogia: 'Maior da América do Sul'

O atacante uruguaio Edinson Cavani, atualmente com 36 anos, definiou o Boca Júniors como o “maior da América do Sul” na primeira entrevista oficial após ser anunciado como reforço do time argentino. O uruguaio jogava pelo Valencia, da Espanha, e viajou para a Argentina nesta segunda (31).

Cavani fechou contrato com o Boca até o final de 2024. O jogador rescindiu contrato com o Valencia por falta de oportunidades no time principal. Cavani jogará a primeira Libertadores de sua vida, tendo em vista que deixou o futebol uruguaio aos 20 anos, no início de sua carreira.

Durante a entrevista que antecedeu seu voo para a Argentina, Cavani afirmou que o Boca é “um dos maiores do mundo” e destacou que chega motivado. Ele agradeceu ao ex-jogador Riquelme, que esteve presente em todo o processo de contratação. “Feliz por ficar perto de casa, foram muitos anos fora. Há muitos motivos para estar feliz, na verdade”, concluiu.

Carreira de Edinson Cavani

Edinson Cavani tem 36 anos, é uruguaio e passou por pouco mais de cinco times em toda sua carreira. O jogador atua como centroavante e atingiu o auge de sua carreira quando jogava pelo Napoli, da Itália. Veja as principais informações sobre o jogador:

Times que Cavani já jogou

Danubio FC (URU);

Napoli (ITA);

Palermo (ITA);

Paris Saint-Germain (FRA);

Manchester United (ING);

Valencia (ESP);

Boca Juniors (ARG).

Quantos gols Cavani tem na carreira?

Segundo o portal Transfermarkt, por clubes, o jogador uruguaio já marcou 367 gols e deu 74 assistências, em 643 jogos disputados. Com a camisa da seleção uruguaia foram 58 gols e 17 assistências em 136 jogos.

Títulos de Cavani na carreira

Cavani tem vários títulos em sua carreira, tanto individuais quanto coletivos. Os principais são:

8x artilheiro, sendo 2x do Campeonato Francês;

1x campeão da Copa América;

6x campeão do Campeonato Francês;

1x campeão da Taça da Itália.

