Catar x Irã: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/06) pelas eliminatórias da Copa

Catar x Irã disputam hoje, quinta-feira (05/06), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo está programado para as 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Qatar x Irã ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Irã lidera invicto o Grupo A das eliminatórias para a Copa do Mundo e acumula 6 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Catar está em 4° lugar no mesmo grupo e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 16 gols marcados e 21 gols sofridos.

Qatar x Irã: prováveis escalações

Catar: Barsham; Suhail, Pedro Miguel e Koukhi (Salman); Rawi, Hatem, Fathi e Amin; Edmilson Junior, Afif e Almoez Ali. Técnico: Julen Lopetegui.

Irã: Beiranvand; Hardani, Kanani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddoos; Ghaedi, Taremi, Jahanbakhsh e Azmoun. Técnico: Amir Ghalenoei.

FICHA TÉCNICA

Catar x Irã

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 15h15