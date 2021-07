Castanhal vence o Atlético-AC, segue na liderança do grupo 1 da Série D e técnico afirma: 'Importante é evoluir'

Ao vencer o Atlético-AC por 3 a 1, na tarde de sábado, o Maximino Porpino, o Castanhal se isolou ainda mais na lideração do grupo A1 da Série D, somando agora 14 pontos. O Japiim ainda segue invicto na competição, com quatro vitórias e dois empates. Já o Galo Carijó é o lanterna do grupo, com apenas um ponto.

Os gols do Castanhal foram marcados por William Fazendinha, cobrando falta, Pecel e Leandro Cearense, de pênalti. O Atlético-AC diminuiu com Daniego.

O Castanhal enfrenta o Fast-AM no próximo sábado, às 17h, na Colina, em Manaus, pela sétima rodada da Série D. O Atlético-AC recebe o GAS no domingo, a partir das 18h, na Arena Acreana.

“Foi uma partida difícil, complicada, como já imaginávamos. Mas conseguimos fazer bom jogo. Vacilamos no início do segundo tempo e tomamos gol. Mas depois conseguimos fazer o terceiro. O importante é crescer e evoluir. Sabemos que não foi a melhor partida do Castanhal, mas estamos em evolução e trabalhando para isso. Os três pontos vieram e vamos arrumar a equipe para enfrentar o Fast na próxima rodada”, afirmou o técnico Cacaio.