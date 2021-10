Castanhal vence de virada e se classifica à terceira fase da Copa Verde

O Castanhal venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (20) e se classificou para a próxima fase da Copa Verde 2021. A vitória foi de virada. O Mundão abriu o placar com Juninho, mas Leandro Cearense marcou duas vezes e deu números finais ao jogo

Com o resultado e a classificação, o Castanhal aguarda para descobrir o adversário na próxima fase do campeonato. A equipe aurinegra encara o vencedor da partida entre Paysandu e Penarol, que se enfrentam a partir das 20h, no estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo

O Castanhal começou melhor a partida, mas sofreu com a falta de atenção. Aos 9 minutos, Juninho aproveitou uma bola espirrada pela defesa do Japiim e abriu o placar para o São Raimundo-RR.

A partir desse momento, o Castanhal partiu para cima e foi recompensado com a virada. Aos 23 minutos, Leandro Cearense emendou um voleio em cruzamento de Lukinha. Aos 34, mais um belo gol do centroavante. Desta vez, foi a vez de Pedrinho cruzar e Cearense mandar para o gol.

No segundo tempo, o Japiim administrou o resultado. Até houve chances de ampliar o placar, com Lucas aos 18 minutos, que chutou pra fora.

No finalzinho da partida, uma confusão entre os times deixou dois jogadores expulsos. Aos 49, Stanley, do São Raimundo-RR, recebeu o vermelho após pontapé em jogador do Castanhal. Após o fim da partida, Leandro Cearense, do Castanhal, também foi expulso após discussão entre atletas e arbitragem.

Fica técnica:

Copa Verde - 2ª fase

São Raimundo x Castanhal

Local: Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistente 1: Fábio Nascimento da Silva (AC)

Assistente 2: Antonio Neilson Penha Teles (AC)

Gols: Juninho 9/1T (SRA); Leandro Cearense 23/1T e 34/1T (CAS).

Cartões amarelos: Selson, Bruno Maia e Rafinha (SRA); Guilherme, Pecel e Canga (CAS)

Cartão vermelho: Stanley (SRA) e Leandro Cearense (CAS)

SÃO RAIMUNDO-RR

Andre Regly; Rafinha, Selson, Lucão e Bruno Maia; Juca (Ribinha), Gerson Belão (João Paulo), Ygor (Kaio) e Fininho; Juninho (Matheus Tomaz) e Raí (Stanley). Técnico: Chiquinho Viana.

CASTANHAL

Axel Lopes; Roni, Guilherme Almeida, Cleberson Ilustre e Lucas; Samuel, Ricardo Capanema e Lukinha (Geovane); Pedrinho (Lucão), Leandro Cearense (Canga) e Pecel (Ruan). Técnico: Cacaio.