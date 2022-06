Castanhal perde para o Juventude Samas-MA fora de casa pela Série D

O Castanhal não conseguiu passar pela equipe do Juventude Samas-MA, na tarde deste sábado (11), jogando no Maranhão (MA). O Japiim da Estrada foi derrotado pelo placar de 1 a 0 e corre, mas se manteve dentro do G4 do grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D.

A equipe comandada pelo técnico Robson Melo, não fez uma boa partida e saiu de campo derrotada, essa foi a terceira do clube aurinegro na competição que pode deixar o G4 na próxima rodada. O gol do Juventude Samas foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo, pelo atacante Cris Maranhense, jogador que atuou no ano passado pelo Bragantino-PA durante o Parazão e Brasileiro.

Com mais este revés, o Japiim da Estrada estacionou nos 12 pontos na tabela de classificação e pode cair uma posição, caso o Tocantinópoli-TO pontue diante do 4 de Julho-PI. O próximo adversário do Castanhal na Série D será o confronto paraense diante da Tuna Luso Brasileira, no sábado (18) às 15h, no Estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém.