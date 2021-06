Castanhal empata com São Raimundo-RR e perde a sequência de vitórias na Série D

O Castanhal perdeu a sequência de 100% na Série D ao empatar com o São Raimundo-RR pelo placar de 1 a 1, em jogo realizado no Modelão, na tarde de sábado (19).

O Japiim abriu o placar com Canga, aos 13 minutos do primeiro tempo. William Fazendinha chutou forte, o goleiro rebateu e o artilheiro mandou para dentro.

Ainda na fase inicial o Castanhal desfrutou de outras chances, mas esbarrou nas mãos de André Regly.

Campo pesado

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Selson empatou de cabeça em cobrança de escanteio. A zaga castanhalense vacilou na marcação.

O Castanhal partiu para o desempate, mas encontrou, no gramado do Modelão, o maior adversário. A bola não rolava bem, prejudicando o rendimento do Japiim. Além disso, o André Regly seguiu se destacando nas defesas.

O técnico Cacaio fez todas trocas possíveis: Leandro Cearense estreou. porém pouco acrescentou. O Castanhal desperdiçou dois pontos na tabela. Já o Mundão segue sem perder fora de casa. O Aurinegro vai para 8 pontos no grupo A1. O São Raimundo chega a seis.

Na próxima rodada o Japiim vai encarar o GAS, em Roraima, dia 26, ás 17h. O Mundão joga em Macapá-AP, diante do Ypiranga, dia 27, às 16h.