Castanhal empata com Capitão Poço fora de casa e freia avanço na tabela do Parazão

Capitão Poço e Castanhal empataram sem gols na manhã desta quarta-feira (29), no estádio Rufinão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O resultado foi frustrante para as duas equipes, que não conseguiram subir posições na classificação geral.

Quem teve as melhores chances, no entanto, foi o Castanhal, que dominou as ações no primeiro tempo e no início do segundo. Na reta final da partida, o Capitão Poço começou a se impor no duelo e a rondar mais a área adversária, mas sem levar grande perigo. Nos últimos minutos, aparentemente "contente" com o empate, os visitantes começaram a gastar tempo até o apito final.

Com o resultado, o Castanhal alcançou, momentaneamente, a vice-liderança do Parazão, com sete pontos conquistados em três jogos. No entanto, o Japiim pode perder a posição para o Remo, que ainda joga na rodada, nesta noite, contra o Águia de Marabá, fora de casa.

Já o Capitão Poço permanece na 10ª colocação — a primeira fora da zona de rebaixamento — com dois pontos. Assim como o Castanhal, a Laranja Mecânica também pode perder posições na tabela caso o Caeté vença o Clássico da Farinha contra o Bragantino, na tarde desta quarta-feira.

O primeiro a voltar a campo pelo Parazão é o Castanhal. No domingo (2), o Japiim entra em campo às 9h30 para enfrentar o Águia de Marabá, no CT aurinegro, pela quarta rodada. Na segunda-feira (3), o Capitão Poço viaja até Belém para enfrentar o Remo, às 20h, no Mangueirão. O compromisso da Laranja Mecânica contra o Leão Azul terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.