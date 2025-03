Castanhal e Tuna prometem jogão pelas quartas de final do Parazão

A bola vai rolar para um dos duelos mais equilibrados das quartas de final do Campeonato Paraense. Na manhã deste domingo, às 10h, Castanhal e Tuna Luso entram em campo no Ninho do Japiim, em busca de uma vaga na semifinal. O jogo é eliminatório: quem vencer segue adiante, enquanto o derrotado dá adeus à competição.

Os times chegam com campanhas parecidas na 1ª fase. O Castanhal, com números ligeiramente superiores, terminou na quarta posição, com 13 pontos, enquanto a Tuna foi a quinta colocada, somando 11. No único confronto entre as equipes até aqui, um empate eletrizante em 2 a 2 no mesmo estádio, com a Lusa abrindo vantagem de dois gols, mas vendo o Japiim buscar a igualdade na etapa final. O histórico recente reforça a expectativa de um jogo disputado.

A Tuna terá uma baixa importante para o duelo. O meia Jayme está suspenso e desfalca a equipe. Para compensar, o clube foi ao mercado e trouxe reforços durante a semana. Cinco jogadores chegaram ao Souza, e pelo menos dois deles devem estrear já neste domingo: o volante Feijão e o atacante Ronaldy devem aparecer entre os titulares. A equipe precisa reagir após a goleada sofrida para o CSA na Copa do Brasil.

Pelo lado do Castanhal, a base da equipe deve ser mantida. O técnico Jairo Nascimento aposta na consistência da formação que garantiu a classificação sem sustos e com uma defesa sólida, que levou apenas 7 gols na 1ª fase. Comandado por Paulo Rangel e Bilau no ataque, o Japiim quer fazer valer o fator casa para avançar às semifinais.

Serviço do jogo

Castanhal x Tuna Luso

Quartas de final do Campeonato Paraense

Data e horário: Domingo, 10h (horário de Brasília)

Local: Ninho do Japiim, Castanhal (PA)

Provável escalação da Tuna Luso: Lucão; Wander, Dedé, Marlon e Wesley (Guilherme); Renan Metz, Tiago Bagagem e Emerson Feijão (Paranhos); Ronaldy, Gabriel Furtado e Edgo. Técnico: Ignácio Neto

Provável escalação do Castanhal: Xandão; Daelson, Wendell, Jander, Renan; Levi, Gaspar, Dioguinho; Ronald, Paulo Rangel e Bilau. Técnico: Jairo Nascimento

Arbitragem:

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistente 1: Rafael Bastos Cardoso

Assistente 2: Felipe Souza da Silva