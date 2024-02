Castanhal e São Francisco duelam no Ninho do Japiim de olho na permanência na elite do Parazão

Neste sábado, a partir das 15h30, Castanhal e São Francisco se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Paraense 2024 no Complexo Esportivo do Castanhal. O Japiim, após período na zona de rebaixamento, começou a reagir na competição no último final de semana, ao vencer o Tapajós por 2 a 0 e subir na tabela, entrando na zona de classificação. Por outro lado, o Leão Mocorongo perdeu posições e agora é o vice-lanterna, abrindo o Z-2.

Os resultados da última rodada deixaram o Castanhal na 9ª colocação na classificação geral e empurraram o São Francisco para a 11ª colocação, a temida zona de rebaixamento. Por conta disso, o duelo de hoje vale a permanência na luta pela vaga na elite do Parazão. O São Francisco tem uma vantagem, pois tem um jogo a menos, embora seja contra o Remo. O duelo dos Leões, pela 6ª rodada, está marcado para o dia 28 de fevereiro.

Para o confronto, o técnico do Japiim, Emerson Almeida, deve contar com todos os titulares, basicamente a equipe que enfrentou o Tapajós, com João Vitor e Magno no ataque. Do outro lado, a situação é semelhante, com todos os titulares à disposição de Samuel Cândido, mantendo a base da equipe que empatou com o Cametá.

Na oitava e última rodada, o Japiim encerra a primeira fase diante do Paysandu, na Curuzu. Já o Leão Santareno faz o último jogo contra o Canaã.