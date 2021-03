Castanhal: Cabecinha é novidade na relação dos convocados pelo técnico Artur Oliveira

Com Leandro Cabecinha entre os relacionados, o técnico Artuir Oliveira convocou 23 jogadores do Castanhal para o duelo com o Itupiranga pela segunda rodada do Parazão 2021.;

O jogo acontece nesta sexta-feira (5) no Modelão, em Castanhal, a partir das 10h.

Leandro Cabecinha, joga na lateral-esquerda e no meio-campo, teve seu nome publicado do BID da CBF, depois de quase um mês treinando no Japiim.

O Castanhal faz seu primeiro jogo em casa e aparece como favorito diante do Crocodilo que vem de derrota no Parazão.

Lista

Veja os relacionados por Artur Oliveira:

Alexandre, Axel Lopes, Bruce, Leandro Cabecinha, Canga, Cleberson, Daelson, Debu, Diego, William Fazendinha, Fidélis, Gui Campana, Guilherme, Iago, Lucas, Lukinha, Magnum, Marcus, Paulo Roberto, PC Timborana, Samuel, Pecel e Tharcio