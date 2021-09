Castanhal apresenta meia atacante para reta final da Série D

O Castanhal decidiu antecipar a contratação do meia atacante Vitinho, 22 anos. Ele chega para dar sequência na boa fase do Japiim na reta final da fase de grupos da Série D. O meia pode ser o possível substituto de Willian Fazendinha, que recebeu sondagem do Paysandu nos últimos dias.

Vitinho possui passagens por equipes como Mixto-MT, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Dom Bosco-MT e, mais recente, estava no elenco do sub-23 do Cuiabá. Sua última partida foi pelo Brasileiro de Aspirantes, em agosto.

O atleta já se apresentou ao Ninho do Japiim e falou sobre a experiência no novo clube.

“Quero chegar e fazer um ótimo campeonato, dar alegaria aos torcedores. Foi uma alegria chegar e representar esse grande clube que vem crescendo cada vez mais. Estou bem animado para trabalhar com toda equipe do Castanhal”, comentou Vitinho.

O próximo jogo do Castanhal será neste domingo (5), contra o Galvez, às 17h, na Arena da Floresta, em Rio Branco.