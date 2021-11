Castanhal anuncia renovação de mais dois jogadores para a temporada 2022

A lista de renovações de contrato no Castanhal só aumentam. Nesta quarta-feira (24), o Japiim anunciou a ampliação do vínculo com mais dois atletas. De acordo com o clube, o goleiro Axel e o lateral Daelson devem permanecer no elenco para a disputa da próxima temporada.

Ambos os jogadores estiveram na campanha do Castanhal na Série D. Durante a primeira fase, a equipe do interior do Pará se manteve invicta em 14 partidas. No entanto, o Japiim acabou derrotado para o Moto Club-MA, no primeiro mata-mata da competição.

Agora, Axel e Daelson se juntam a Lukinhas e Pedrinho, jogadores do elenco deste ano que também renovaram contrato. Além disso, o Castanhal anunciou a contratação do zagueiro Dedé, vice-campeão paraense com a Tuna, e do lateral-esquerdo Bruno Maia. Todos devem disputar, pelo menos, duas competições em 2022: Campeonato Paraense e Série D.

Pelo Japiim, Axel disputou 33 partidas e ficou sem levar gol em sete delas. Já Daelson vestiu a camisa aurinegra em 27 oportunidades e marcou dois gols.