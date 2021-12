Castanhal anuncia contratação de zagueiro com passagem por Portugal

O zagueiro Gustavo, de 24 anos, é mais um contratado do Castanhal para a temporada 2022. O jogador é paulista e começou a carreira no Avaí-SC, onde estava até ser emprestado ao Castanhal. Inclusive, o Avaí conseguiu acesso para a Série A de 2022. Nesse tempo, ele também foi emprestado para dois clubes portugueses. Em 2019/ 2020, jogou no Portimonense, e, em 2021, no Marinhense.

Além de Gustavo, o Japiim contratou o meia Tavinho, zagueiro Samuel, meio-campo Fabinho, volante Elias, lateral Bruno Maia e o zagueiro Dedé. O Castanhal ainda renovou com o meia Lukinha, o atacante Pedrinho, o lateral Daelson, o goleiro Axel, o volante Ricardo Capanema, o lateral Rony, o volante Samuel, o zaguiro Cleberson Ilustre, o lateral Lucas, o atacante Leandro Cearense e o goleiro Paulo Roberto.

Em 2022, o Castanhal vai disputar o Parazão, a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.