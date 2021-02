Carrasco do Paysandu e ex-alvo da dupla Re-Pa acerta com a Tuna Luso para o estadual

O zagueiro Dedé, carrasco do Paysandu no Campeonato Paraense 2019, é o novo reforço da Tuna Luso para a disputa do Parazão. Foi a própria Águia Guerreira que anunciou em suas redes sociais a chegada do defensor ex-Independente de Tucuruí e Vitória-BA. Esta será sua segunda passagem pelo Souza.

Diney Silva da Costa, o Dedé foi o principal responsável pela eliminação do Bicola no estadual de 2019. No jogo de ida da semifinal, quando estava no Independente, o zagueiro marcou dois gols na vitória por 3 a 1 do Galo Elétrico. Na volta, o 1 a 0 não foi suficiente para classificar o Paysandu.