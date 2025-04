Caracas x Cienciano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/04) pela Copa Sudamericana

Caracas x Cienciano disputam hoje, terça-feira (08/04), a 2° rodada da Copa Sul-Americana. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caracas x Cienciano ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Caracas estreou na Sudamericana com uma derrota de 1 a 0 para Carabobo. Já Cienciano iniciou com um empate sem gols com o Atlético-MG.

VEJA MAIS

Caracas x Cienciano: prováveis escalações

Caracas: Frankarlos Benítez, Aytor Martinez, Brayan Rodriguez, Blessing Edet, Néstor Jiménez, Miguel Vegas, Leslie Heraldez, Wilfred Correa, Chris Martinez, Lucciano Reinoso, Jose Hernández.

Cienciano: Juan Bolado, Maxi Amondarain, Leonel Galeano, Josué Estrada, Alexi Gómez, Didier La Torre, Claudio Torrejón, Adrián Ascues, Alfredo Ramúa, Carlos Garcés, Gaspar Gentile.

FICHA TÉCNICA

Caracas x Cienciano

Copa Sudamericana

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas

Data/Horário: 08 de abril de 2025, 19h