Candidato à presidência do Barça lembra de quando recusou CR7: 'Decidimos apostar no Ronaldinho'

O candidato à presidência do Barcelona, Joan Laporta, relembrou de quando recusou a contratação de Cristiano Ronaldo quando o português ainda jogava no Sporting. Na época, o clube catalão acabou contratando Rafa Márquez e Ronaldinho Gaúcho.

- Estávamos prestes a contratar Ronaldinho e Rafa Márquez. O staff de Márquez nos propôs Cristiano Ronaldo. Ele estava no Sporting de Portugal na época. Um dos seus agentes disse que tinha um jogador que ia vender para o Manchester United por 19 milhões de euros, mas que ele nos venderia por 17 milhões de euros. Mas já tínhamos decidido apostar no Ronaldinho naquela época. Cristiano jogava mais na ala do que no centro. Achávamos que estávamos com muitas opções por ali, então o rejeitamos e não me arrependo.

Cristiano Ronaldo acabou rumando ao Manchester United em 2003. Por lá, venceu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, três Premier League e foi eleito uma vez como o Melhor Jogador do Mundo da Fifa.