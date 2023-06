Campinense x Nacional-PB: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (01/06) pela Série D

As equipes Campinense x Nacional-PB disputam nesta quinta-feira (01/06) a 5° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estadio Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB). Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Campinense x Nacional-PB?

A partida Campinense x Nacional-PB não terá transmissão ao vivo.

Como Campinense x Nacional-PB chegam para o jogo?

Campinense é o 6° colocado do Grupo C e soma 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Nacional está em 3° lugar no mesmo grupo com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Campinense: Gleibson; Thiago Ennes (João Carlos), Railon, Anderson Sobral e Bruno Collaço; Ramires, Guilherme Escuro e Maicon Assis; Matheus Lagoa, Jefferson Victor e Gilvan. Técnico: Luan Carlos.

Nacional-PB: Mauro Iguatu; André Penalva, Caio Capixaba, Hitalo Rogério e Arthurzinho; Juninho Paraíba, Bruno Menezes e Trindade; Charles (Wesley), Léo Cereja e Pedro Gabriel. Técnico: Rodrigo Fonseca.

FICHA TÉCNICA

Campinense x Nacional-PB

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Estadio Governador Ernani Sátiro, em Campina Grande (PB)

Data/Horário: 01 de junho de 2023, 17h