Campeonatos Estaduais 2024: confira todos os campeões pelo Brasil

Quinze competições estaduais conheceram seus novos campeões durante o último fim de semana, dias 06 e 07 de abril. Os outros 12 títulos ainda não encerraram suas finais e semifinais. Confira quem venceu cada campeonato estadual:

Campeão Alagoano: CRB

CRB venceu a ida contra ASA na final do Campeonato Alagoano por 1 a 0. Na volta, goleou por 3 a 1.

Campeão Baiano: Vitória

A ida da final do Campeonato Baiano terminou com Vitória superando Bahia por 3 a 2. Na volta, as equipes empataram por 1 a 1.

Campeão Brasiliense: Ceilândia

Ceilândia conquistou o Campeonato Brasiliense nos pênaltis após empatar com Capital duas vezes, por 1 a 1 e por 0 a 0.

Campeão Carioca: Flamengo

Flamengo conquistou mais um título do Campeonato Carioca após super Nova Iguaçu por 3 a 0 na ida e 1 a 0 na volta.

Campeão Catarinense: Criciúma

Criciúma superou Brusque por 2 a 1 na ida e empatou por 1 a 1 na volta.

Campeão Cearense: Ceará

Nas finais do Campeonato Cearense, Ceará venceu Fortaleza nos pênaltis após empates de 0 a 0 e 1 a 1.

Campeão Gaúcho: Grêmio

Grêmio tomou o título do Campeonato Gaúcho após superar Juventude com empate de 0 a 0 e vitória de 3 a 1.

Campeão Goiano: Atlético-GO

Atlético-GO conquistou mais um título do Campeonato Goiano após vencer Vila Nova por 2 a 0 e por 3 a 1.

Campeão Mato-Grossense: Cuiabá

Nas finais do Campeonato Mato-Grossense, Cuiabá superou União Rondonópolis com duas vitórias de 1 a 0.

Campeão Mineiro: Atlético-MG

O Galo ganhou mais um título do Campeonato Mineiro após superar Cruzeiro com um empate de 2 a 2 e uma vitória de 3 a 1.

Campeão Paraense: a definir

A partida de ida entre Remo e Paysandu terminou com a vitória do Papão por 2 a 0. A volta será realizada às 17h do próximo domingo (14/04).

Campeão Paranaense: Athletico-PR

O Furacão eliminou Maringá das finais com uma vitória de 1 a 0 e outra de 3 a 0.

Campeão Paulista: Palmeiras

O Palmeiras se tornou tricampeão paulista após passar por uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 0 na sua final contra Santos.

Campeão Pernambucano: Sport Recife

Nas finais do Campeonato Pernambucano, Sport Recife venceu Náutico por 2 a 0 na ida e empatou sem gols na volta.

Campeão Piauiense: Altos

Altos conquistou seu título nos pênaltis após empatar duas vezes com Parnahyba durante as finais.

Campeão Tocantinense: União

Na final do Campeonato Tocantinense, União obteve duas vitórias de 2 a 1 sobre Tocantinópolis.