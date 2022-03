Campeonato Cearense é suspenso até o próximo dia 11 de março

Até a próxima sexta-feira (11/03), o Campeonato Cearense está suspenso. Por isso, o resultado dos jogos foram paralisados, sem validade, e seguem indefinidos, como a partida entre Caucaia e Iguatu que foi realizada no domingo (06/03), e a semifinal entre Ferroviário e Fortaleza, agendada para a próxima terça-feira (8).

A medida foi determinada por Frederico Bandeira, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Ceará (TJDF), que aplicou a suspensão imediata do Campeonato. De acordo com o auditor, o Estadual está suspenso por conta de um processo que investiga o Crato Esporte Clube, acusado de participação em manipulação de resultados.

O julgamento está marcado para a próxima sexta-feira (11). Até lá, nenhum jogo do campeonato cearense pode ocorrer. Apesar disso, as equipes do Caucaia e Iguatu, entraram em campo normalmente no fim de semana, mas não terá validade.