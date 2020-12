Campeão junto de técnico do Remo, ex-treinador da Argentina morre aos 66 anos;

O ex-técnico da Argentina na Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil, Alejandro Sabella, morreu nesta terça-feira (8), aos 66 anos. Sabella teve uma arritmia cardíaca no último dia 26 de novembro, ao se emocionar com a morte do maior ídolo do futebol argentino, Diego Armando Maradona.

Curiosamente, Sabella foi bicampeão gaúcho ao lado do atual treinador do Clube do Remo, Paulo Bonamigo. Nos anos de 85 e 86, Bonamigo e Sabella, foram companheiros no Grêmio e conquistaram dois títulos estaduais. Em entrevista à equipe de O Liberal, Bonamigo comentou sobre a perda:

"É uma notícia muito triste, porque tive o prazer de conhecer o Alejandro Sabella, em dois anos de passagem pelo Grêmio. Um cara fantástico, de caráter, acima do bem. Sempre buscando uma adaptação no futebol brasileiro. Teve um pouco de dificuldade no começo. Um grande jogador, meia-esquerda, pé canhoto de extrema habilidade", comentou. "Nos encontramos na Árabia, antes de assumir a Argentina. Muito triste falar [da perda] de uma pessoa tão querida. Marcou bastante por ser uma pessoa simples, gentil. Deus está levando uma grande pessoa para descansar em paz".

Segundo informações da imprensa argentina, Depois de ter uma melhora em seu quadro de saúde, Sabella voltou a piorar no último sábado, especialmente depois de contrair um vírus hospitalar, que teria sido a causa de sua morte. O Grêmio prestou uma homenagem nas redes sociais ao ex-jogador argentino.