Campeão da Copa Verde e do Parazão pelo Paysandu, zagueiro acerta com clube da Série C

A Série C teve a 11ª rodada concluída e faltam apenas sete partidas para o fim da primeira fase e os clubes continuam contratando. O Criciúma-SC, equipe que está no grupo B da competição acertou com o zagueiro Fernando Lombardi, de 38 anos.

O clube catarinense está na luta por uma das vagas na segunda fase e ocupa atualmente a quarta posição com 14 pontos. Lombardi estava no Náutico-PE, onde conquistou o acesso para a Série B em 2019 diante do Paysandu, em uma partida polêmica, no estádio dos Aflitos em Recife (PE).

PELO PAYSANDU

Com a camisa do Papão o zagueiro disputou quatro temporadas, foram 98 partidas defendendo o clube bicolor e conquistou o acesso para a Série B em 2014, o título da Copa Verde em 2016 e do Parazão de 2017.