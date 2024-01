Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, Beraldo é anunciado no PSG

O Paris Saint-Germain começou o ano anunciando uma importante contratação para reforçar a defesa. O zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo, de apenas 20 anos, assinou contrato com o clube francês até junho de 2028.

Após duas temporadas no Tricolor Paulista desde sua estreia como profissional, Beraldo chamou a atenção do PSG, que desembolsará cerca de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões). "Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain", declarou o jogador em comunicado oficial do clube francês.

O São Paulo, detentor de 60% dos direitos econômicos de Beraldo, vê o zagueiro deixar o clube, enquanto o XV de Piracicaba, onde o jogador se formou, possui os outros 20%. Durante sua passagem pelo Tricolor, Beraldo participou de 52 jogos, marcou um gol e conquistou a Copa do Brasil.

A negociação entre PSG e Beraldo já estava em curso, aguardando apenas a abertura da janela de transferências de inverno na Europa para o anúncio oficial.

Além disso, os olhares do PSG estão voltados para mais uma promessa brasileira. Gabriel Moscardo, meia de 18 anos que estreou pelo Corinthians em 2023, está próximo de ser anunciado pelo clube francês. No entanto, uma cirurgia no pé adiará sua estreia, prevista para abril, com integração ao Paris Saint-Germain no meio de 2024.

Segundo informações do jornal francês "Le Parisien", as contratações de Beraldo e a chegada iminente de Moscardo podem desencadear uma reformulação no elenco do PSG, incluindo possíveis saídas do zagueiro Kurzawa, com contrato até junho de 2024, e do atacante Ekitike, cujo vínculo vai até 2027.