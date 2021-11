Camisas dos times da Copa Verde terão patchs em homenagem a animais da Amazônia e do Pantanal

As quartas de final da Copa Verde 2021 já começaram, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma novidade para as próximas partidas. A partir dos duelos de volta desta fase, as camisas dos times participantes terão patchs especiais com representações da onça-pintada e da arara-azul.

De acordo com a CBF, as duas espécies ameaçadas de extinção na Amazônia e no Pantanal, respectivamente. Os desenhos dos animais foram feitos pelo artista Gonzalo Rodriguez, argentino que mora no Brasil e tem centenas de trabalhos ligados a jogadores e clubes de futebol.

Segundo a CBF, esta ação é realizada em parceria com a ONG Onçafari e o Instituto Arara Azul. Ela faz parte da política de sustentabilidade da entidade, que conta também com o plantio de árvores que garante à Copa Verde o título de competição Carbono Zero.