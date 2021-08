Cametá no Cametá: novo técnico do campeão estadual de 2012 tem o mesmo nome do clube

O Cametá apresentou o novo técnico para a disputa da Série B do Campeonato Paraense deste ano e o acordo traz uma curiosidade. O ex-zagueiro da dupla Re-Pa Jax Guimarães dos Santos, o Jax Cametá, foi o escolhido para liderar o Mapará à elite do estadual.

Natural do próprio município do nordeste do Pará, Jax Cametá, de 45 anos, defendeu várias equipes como Castanhal, Remo, Paysandu - onde conquistou o bicampeonato paraense de 2005 e 2006 -, Vitória-BA, Juventude-RS e Criciúma - onde levou a Série B de 2002.