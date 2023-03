Caldense x Patrocinense: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (22) pelo Campeonato Mineiro

As equipes Caldense x Patrocinense disputam nesta quarta-feira (22/03) a 3° rodada de rebaixamento do Campeonato Mineiro. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Caldense x Patrocinense​ ao vivo?

A partida Caldense x Patrocinense pode ser assistida ao vivo pelo NSports e pelo canal de Youtube NSports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Caldense x Patrocinense​​​ chegam para o jogo?

Na primeira fase, Caldense ficou na vice-liderança do Grupo B e somou 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Já nas rodadas de rebaixamento, o time perdeu para Democrata SL por 1 a 0.

Já Patrocinense ficou no 3° lugar do mesmo grupo e acumulou 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. Na rodada de rebaixamento, a equipe venceu Democrata SL por 2 a 0.

Prováveis Escalações

Caldense: Fábio Szymonek; João Vitor, Patrick Marcelino, Lula e Caxambu; Fabrício Costa, Lucas Silva e Murilo Rangel; Erick Salles, Dija Baiano e Mayco Félix. Técnico: Thiago Oliveira.

Patrocinense: Adilson Jr.; Gleissinho, Matheus Carioca, Léo Alves e João Gabriel; Lucas Hulk, Gabriel Galhardo e Daniel Costa; Cristiano, Léo Santos e Neto Costa. Técnico: Rogério Henrique.

FICHA TÉCNICA

Caldense x Patrocinense

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG)

Data/Horário: 22 de março de 2023, 20h