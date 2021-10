Caldeirão: Cruzeiro promete ingressos a R$ 20,00 para jogo contra o Remo

Para atrair o público para o estádio, o Cruzeiro anunciou a venda de ingressos com preços a partir de R$ 20,00 para a partida contra o Remo, nesta quinta-feira (28). A promoção é válida para quem é Sócio Bronze do clube. Além disso, os adeptos poderão comprar outras duas entradas pelo valor de R$ 30,00.

Os valores normais dos ingresso são de R$ 60,00 (inteira) e 30 (meia). Já no setor vip a inteira custa R$100,00 e a meia R$50,00. Todos os sócios do clube têm descontos especiais para adquirir os bilhetes. Os da categoria Diamante, por exemplo, poderão adquirir, além do próprio ingresso, mais uma entrada gratuita e um ticket por R$ 50,00 no setor VIP Minas.

Remo e Cruzeiro se enfrentam pela 32º rodada da Série B nesta quinta-feira (28), às 21h30, no estádio Independência. A partida terá transmissão lance a lance no portal de OLiberal.com.