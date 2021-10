Caeté contrata técnico ex-Remo para a disputa da Segundinha do Parazão

A Segundinha do Parazão está próxima e os clubes continuam contratando na busca pelo acesso à elite do futebol paraense em 2022. O Caeté, clube da cidade de Bragança (PA), vai disputar a competição e anunciou o técnico Léo Goiano para a tocar o projeto da equipe nesta Segundinha.

O treinador Léo Goiano comandará a equipe na luta pelo acesso. O Caeté está no grupo F da Segundinha, ao lado Capitão Poço, Santa Rosa, Izabelense. A estreia do clube será no dia 16 deste mês (sábado), às 15h30, contra o Capitão Poço, às 15h30, no Estádio Diogão, em Bragança (PA).

Veja mais

Léo Goiano, de 47 anos, é experiente no futebol e está na profissão de técnico desde 2008. Já disputou a elite do Parazão pelo Independente de Tucuruí, comandou o Parauapebas em duas oportunidades e esteve à frente do Remo, em 2017, quando o Leão estava na Série C. No currículo de Léo Goiano ainda estão o Araguaína-TO, Grêmio Anápolis-GO, Nacional-MG, Uberaba-MG, Juventus-RJ, São Gonçalo-RJ, ASA-AL, Moto Club-MA. Seu último trabalho foi na Série D pelo Grêmio Atlético Sampaio-RR (GAS).