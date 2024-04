Brusque x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/04) pela Série B

Brusque x Mirassol disputam hoje, terça-feira (23/04), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brusque x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pelo Premier e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição do Campeonato Brasileiro Série B, Mirassol ficou em 6° lugar e acumulou 18 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 42 gols marcados e 31 gols sofridos.

Brusque foi o 4° colocado da Série C 2023 com 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Na segunda etapa, liderou o Grupo A com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Brusque x Mirassol: prováveis escalações

Brusque: Dênis Júnior; Fábio, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Igor Henrique e Luciano Naninho; Alesson, Henrique Almeida e Júnior Todinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Mirassol: Douglas Borges; Diogo Mateus, Douglas Bacelar (Lucas Adell), Rayan e Jefferson; Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias; Reinaldo (Anderson Leite), Airton e Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Brusque x Mirassol

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC)

Data/Horário: 23 de abril de 2024, 21h